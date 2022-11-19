"Грохот был такой, что дрожали окна": соцсети сообщают о взрыве газопровода возле Питера
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Социальные сети сообщают о взрыве газопровода недалеко от Санкт-Петербурга в Ленинградской области, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что взрыв случился в районе поселка Бергардовка Ленинградской области.
Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе. Информации о пострадавших нет.
«Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожали окна», - сообщают очевидцы.
Напомним
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