"Грохот был такой, что дрожали окна": соцсети сообщают о взрыве газопровода возле Питера

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Социальные сети сообщают о взрыве газопровода недалеко от Санкт-Петербурга в Ленинградской области, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что взрыв случился в районе поселка Бергардовка Ленинградской области.

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе. Информации о пострадавших нет.

«Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожали окна», - сообщают очевидцы. 

Напомним

На Сахалине произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Число жертв в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Сахалинской области россии возросло до 9.

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