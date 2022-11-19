Взрыв газа на Сахалине: количество жертв возросло до девяти, четверо из них – дети

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"До девяти возросло количество жертв взрыва в жилом доме на Сахалине. Четверо погибших при взрыве — дети", - сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона рф.

Также, по данным росСМИ, к месту происшествия ранее направили дополнительно 26 работников МЧС.

Ранее

На Сахалине, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж.