Взрыв газа на Сахалине: количество жертв возросло до девяти, четверо из них – дети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Число жертв в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Сахалинской области россии возросло до 9, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"До девяти возросло количество жертв взрыва в жилом доме на Сахалине. Четверо погибших при взрыве — дети", - сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона рф.
Также, по данным росСМИ, к месту происшествия ранее направили дополнительно 26 работников МЧС.
Ранее
На Сахалине, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж.