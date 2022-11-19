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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Вибух газу на Сахаліні: кількість жертв зросла до дев'яти, четверо з них - діти

Вибух газу на Сахаліні: кількість жертв зросла до дев'яти, четверо з них - діти

Київ • УНН

 • 511685 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Кількість жертв внаслідок вибуху побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку в Сахалінській області росії зросла до 9, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Цитата

"До дев'яти зросла кількість жертв вибуху у житловому будинку на Сахаліні. Четверо загиблих під час вибуху — діти", - повдіомляє ТАСС з посиланням на губернатора регіону рф.

Також, за даними росЗМІ, до місця події раніше направили додатково 26 працівників МНС.

Раніше

На Сахаліні, за попередньою версією, стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку. Відбулося обвалення з 5 по 1 поверх.

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