Вибух газу на Сахаліні: кількість жертв зросла до дев'яти, четверо з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Кількість жертв внаслідок вибуху побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку в Сахалінській області росії зросла до 9, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"До дев'яти зросла кількість жертв вибуху у житловому будинку на Сахаліні. Четверо загиблих під час вибуху — діти", - повдіомляє ТАСС з посиланням на губернатора регіону рф.
Також, за даними росЗМІ, до місця події раніше направили додатково 26 працівників МНС.
Раніше
На Сахаліні, за попередньою версією, стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку. Відбулося обвалення з 5 по 1 поверх.