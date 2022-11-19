Частина житлового будинку обрушилася на Сахаліні через вибух газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Близько шести людей можуть перебувати під завалами внаслідок вибуху побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку в Сахалінській області Росії, повідомили у пресслужбі МНС Росії, пише УНН.
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"У місті Тимівськ, на вулиці Бібліотечна 6-а, за попередньою версією, стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку. Відбулося обвалення з 5 по 1 поверх. Під завалами можуть перебувати 6 людей", - повідомили у відомстві.
За попередніми даними, як мінімум одна людина загинула.
Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.
Нагадаємо
16 листопада у російському селі Стальний Кінь Орловської області стався вибух на нафтобазі. Губернатор регіону повідомив у, що це була атака безпілотника.