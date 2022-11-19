Частина житлового будинку обрушилася на Сахаліні через вибух газу

Цитата

"У місті Тимівськ, на вулиці Бібліотечна 6-а, за попередньою версією, стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку. Відбулося обвалення з 5 по 1 поверх. Під завалами можуть перебувати 6 людей", - повідомили у відомстві.

За попередніми даними, як мінімум одна людина загинула.

Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей.

Нагадаємо

16 листопада у російському селі Стальний Кінь Орловської області стався вибух на нафтобазі. Губернатор регіону повідомив у, що це була атака безпілотника.