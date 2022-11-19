Часть жилого дома обрушилась на Сахалине из-за взрыва газа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Около шести человек могут находиться под завалами в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Сахалинской области России, сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет УНН.
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"В городе Тымовск, на улице Библиотечная 6-я, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находиться 6 человек", - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, как минимум один человек погиб.
В настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.
Напомним
16 ноября в российской деревне Стальной Конь Орловской области произошел взрыв на нефтебазе. Губернатор региона сообщил, что это была атака беспилотника.