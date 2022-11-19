Часть жилого дома обрушилась на Сахалине из-за взрыва газа

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"В городе Тымовск, на улице Библиотечная 6-я, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находиться 6 человек", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, как минимум один человек погиб.

В настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Напомним

16 ноября в российской деревне Стальной Конь Орловской области произошел взрыв на нефтебазе. Губернатор региона сообщил, что это была атака беспилотника.