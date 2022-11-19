"Гуркіт був такий, що тремтіли вікна": соцмережі повідомляють про вибух газопроводу біля Пітера
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибух газопроводу неподалік Санкт-Петербурга в Ленінградській області, пише УНН.
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Повідомляється, що вибух стався у районі селища Бергардівка Ленінградської області.
Пожежні та рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на газопроводі. Інформації щодо постраждалих немає.
«Щось дуже здорово бахнуло, гуркіт був такий, що тремтіли вікна», - повідомляють очевидці.
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