"Гуркіт був такий, що тремтіли вікна": соцмережі повідомляють про вибух газопроводу біля Пітера

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Повідомляється, що вибух стався у районі селища Бергардівка Ленінградської області.

Пожежні та рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на газопроводі. Інформації щодо постраждалих немає.

«Щось дуже здорово бахнуло, гуркіт був такий, що тремтіли вікна», - повідомляють очевидці.

Нагадаємо

На Сахаліні стався вибух побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку. Число жертв внаслідок вибуху побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку в Сахалінській області зросло до 9.