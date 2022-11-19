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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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"Гуркіт був такий, що тремтіли вікна": соцмережі повідомляють про вибух газопроводу біля Пітера

"Гуркіт був такий, що тремтіли вікна": соцмережі повідомляють про вибух газопроводу біля Пітера

Київ • УНН

 • 553793 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибух газопроводу неподалік Санкт-Петербурга в Ленінградській області, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що вибух стався у районі селища Бергардівка Ленінградської області.

Пожежні та рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на газопроводі. Інформації щодо постраждалих немає.

«Щось дуже здорово бахнуло, гуркіт був такий, що тремтіли вікна», - повідомляють очевидці. 

Нагадаємо

На Сахаліні стався вибух побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку. Число жертв внаслідок вибуху побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку в Сахалінській області зросло до 9.

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