ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  152841 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  249038 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских оккупантов.

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В храме Кафедрального собора Пресвятой Богородицы и св. Текли Украинской Греко-Католической Церкви в г. Броды Львовской области произошел пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено церковное имущество.

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Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад.

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"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф

Стали известны детали хлопка в белгородской области рф.

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"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе

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В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали

Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.

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В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали