ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских оккупантов.
В Бродах на Львовщине возник пожар в церкви УГКЦ
В храме Кафедрального собора Пресвятой Богородицы и св. Текли Украинской Греко-Католической Церкви в г. Броды Львовской области произошел пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено церковное имущество.
Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад
В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад.
"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф
Стали известны детали хлопка в белгородской области рф.
Военнослужащий ВВС США мог раскрыть "тайные" украинские документы на сайте знакомств
Работник ВВС США был арестован за то, что с февраля по апрель 2022 года якобы разглашал секретную информацию об украинских военных объектах контакта на сайте знакомств.
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина
67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.
"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе
Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.
россияне с утра обстреливают Херсон: уже двое раненых
Двое гражданских получили ранения в Херсоне в результате утреннего обстрела рф.
фсб россии в Крыму устроила обыски в домах крымских татар
фсб провела обыски в домах 10 крымских татар в Крыму, задержав двух бывших имамов и активиста.
В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали
Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.