ГУР выложило перехват разговора оккупантов на фоне уничтожения корабля "Сергей Котов"

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора российских оккупантов на фоне уничтожения патрульного корабля чф рф "Сергей Котов", пишет УНН.

Детали

"Котов" был атакован 5 БЭКами". Командир 184-й бригады кораблей охраны водного района [новороссийск], в чьем подчинении находился патрульный корабль чф рф "Сергей Котов", описывает детали уничтожения судна", - подписали обнародованный перехват в ГУР.

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф