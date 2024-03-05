ГУР виклало перехоплення розмови окупантів на тлі знищення корабля "сергій котов"
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову російських окупантів.
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення розмови російських окупантів на тлі знищення патрульного корабля чф рф "сергій котов", пише УНН.
Деталі
"Котов" был атакован 5 БЭКами". Командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району [новоросійськ], у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний корабель чф рф "сєрґєй котов", описує деталі знищення судна", - підписали оприлюднене перехоплення у ГУР.
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сергій котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Як топили "сергія котова" - у ГУР показали кадри знищення корабля чф рф05.03.24, 10:33 • 21659 переглядiв