Гуменюк прокомментировала патрулирование самолетов рф с "Кинжалами" над Черным морем

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«Мы пока что не наблюдаем именно активности такой авиации в Черном море, хотя не исключается, что они могут попробовать такие маневры и в том числе переориентировать угрозы такими ракетами, как «Кинжал» на другие регионы. Если раньше мы говорили о том, что они пытались атаковать больше столицу, сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе могут оказаться под угрозой, ударами и порты, в частности с использованием такого оружия», - сказала Гуменюк.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин заявил, что воздушно-космические силы россии начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над черным морем самолетами с комплексами "кинжал". Он утверждает, что патрулировать Черное море будут самолеты МиГ-31 вооруженные комплексами "Кинжал", которые имеют дальность более 1000 км.