Гуменюк прокоментувала патрулювання літаків рф з "Кинджалами" над Чорним морем

Цитата

«Ми поки що не спостерігаємо саме активності такої авіації в Чорному морі, хоча не виключається, що вони можуть спробувати такі маневри і в тому числі переорієнтувати загрози такими ракетами, як «Кинджал» на інші регіони. Якщо раніше ми говорили про те, що вони намагалися атакувати більше столицю, зараз при певній орієнтації ворога на те, щоб зайняти місце України в зерновій ініціативі можуть опинитися під загрозою, ударами і порти, зокрема з використанням такої зброї», - сказала Гуменюк.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін заявив, що повітряно-космічні сили росії починають постійне патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками з комплексами "Кинджал". Він стверджує, що патрулювати Чорне море будуть літаки Міг-31 озброєні комплексами "Кинжал", які мають дальність понад 1000 км.