Гуманитарный кризис: 3 дня в Газу не поступала помощь

В сектор Газа в течение 3 дней не поступала ни одна гуманитарная помощь через южные переходы. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, в пределах трех дней ни одна гуманитарная помощь не поступала в сектор Газа через южные переходы, предназначенные для этого.

Согласно сообщению от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), ситуация наконец-то изменилась, поэтому гуманитарная помощь была доставлена в Газу.

Добавим

В городе Рафах, где проживает около 1,4 миллиона палестинцев, только одна пекарня функционирует на полную мощность.

Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях