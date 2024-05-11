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Гуманітарна криза: 3 дні до Гази не надходила допомога

Гуманітарна криза: 3 дні до Гази не надходила допомога

Київ • УНН

 • 27455 перегляди

Протягом 3 днів гуманітарна допомога не надходила в сектор Гази через південні контрольно-пропускні пункти.

До сектора Гази протягом 3 днів не надходила жодна гуманітарна допомога через південні переходи. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у межах трьох днів жодна гуманітарна допомога не надходила до сектора Гази через південні переходи, призначені для цього.

Згідно з повідомленням від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), ситуація нарешті змінилася, відтак, гуманітарна допомога була доставлена до Гази.

Додамо

У місті Рафах, де проживає близько 1,4 мільйона палестинців, лише одна пекарня функціонує на повну потужність.

Ізраїль заперечує звіт ООН про голод у Газі та звинувачує ХАМАС у маніпуляціях30.03.24, 01:12 • 97061 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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