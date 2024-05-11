Гуманітарна криза: 3 дні до Гази не надходила допомога
Київ • УНН
Протягом 3 днів гуманітарна допомога не надходила в сектор Гази через південні контрольно-пропускні пункти.
До сектора Гази протягом 3 днів не надходила жодна гуманітарна допомога через південні переходи. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За інформацією, у межах трьох днів жодна гуманітарна допомога не надходила до сектора Гази через південні переходи, призначені для цього.
Згідно з повідомленням від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), ситуація нарешті змінилася, відтак, гуманітарна допомога була доставлена до Гази.
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