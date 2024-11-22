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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гуманитарные потребности населения Украины в прифронтовых районах увеличиваются

Гуманитарные потребности населения Украины в прифронтовых районах увеличиваются

Киев  •  УНН

 • 2776 просмотра

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Гуманитарные потребности населения в прифронтовых районах Украины растут из-за постоянных боевых действий. 42-я автоколонна ООН доставила помощь в Белозерку, где проживает около 10 тысяч человек.

Из-за не стихающих боевых действий, идущих на территориях Украины, расположенных вдоль линии фронта, увеличиваются гуманитарные потребности населения. Об этом говорится на сайте из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет УНН.

Детали

С приближением зимы непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру страны еще больше усложняют жизнь украинцев.

Управление ООН сообщает, что утром 22 ноября в результате удара в городе Сумы погибли и получили ранения мирные жители, а 21 ноября были зарегистрированы жертвы среди гражданского населения в прифронтовых районах Донецкой и Херсонской областей.

При этом почти 110 городов и сел в Донецкой области остались без электричества, газа и воды.

Мы вместе с нашими гуманитарными партнерами продолжаем оказывать экстренную помощь людям, пострадавшим от атак, и распределять предметы, необходимые в зимнее время,

- рассказал на брифинге для журналистов в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Также отмечается, что 22 ноября 42-я гуманитарная автоколонна ООН прибыла в прифронтовой поселок Белозерка Херсонской области. Гуманитарные работники доставили местным жителям гигиенические и медицинские принадлежности, а также матрасы, постельное белье, зимнюю одежду и другую помощь.

В этом районе, в более чем двух десятках сел, все еще проживает около 10 тысяч человек. До войны там насчитывалось вдвое больше жителей.

Помощь Украине со стороны США уменьшится независимо от того, кто победит на выборах президента - Bloomberg27 окт. 2024, 18:59 • 43363 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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