Гуманитарные потребности населения Украины в прифронтовых районах увеличиваются

Из-за не стихающих боевых действий, идущих на территориях Украины, расположенных вдоль линии фронта, увеличиваются гуманитарные потребности населения. Об этом говорится на сайте из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет УНН.

Детали

С приближением зимы непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру страны еще больше усложняют жизнь украинцев.

Управление ООН сообщает, что утром 22 ноября в результате удара в городе Сумы погибли и получили ранения мирные жители, а 21 ноября были зарегистрированы жертвы среди гражданского населения в прифронтовых районах Донецкой и Херсонской областей.

При этом почти 110 городов и сел в Донецкой области остались без электричества, газа и воды.

Мы вместе с нашими гуманитарными партнерами продолжаем оказывать экстренную помощь людям, пострадавшим от атак, и распределять предметы, необходимые в зимнее время, - рассказал на брифинге для журналистов в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Также отмечается, что 22 ноября 42-я гуманитарная автоколонна ООН прибыла в прифронтовой поселок Белозерка Херсонской области. Гуманитарные работники доставили местным жителям гигиенические и медицинские принадлежности, а также матрасы, постельное белье, зимнюю одежду и другую помощь.

В этом районе, в более чем двух десятках сел, все еще проживает около 10 тысяч человек. До войны там насчитывалось вдвое больше жителей.

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