Гуманитарный кризис: в Мариуполе водители горводоканала объявили забастовку - ЦНС

Детали

Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей.

Хуже всего ситуация на ВОТ Донецкой области. Поэтому водители горводоканала оккупационной администрации в г. Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.

В общем, ситуация в оккупированных частях Донецкой области критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На этот раз “мотивируют” депортацией: Оккупанты продлевают принудительную паспортизацию