Гуманитарный кризис: в Мариуполе водители горводоканала объявили забастовку - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе сложная ситуация. Водители горводоканала объявили забастовку, ведь им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей.
Хуже всего ситуация на ВОТ Донецкой области. Поэтому водители горводоканала оккупационной администрации в г. Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.
В общем, ситуация в оккупированных частях Донецкой области критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На этот раз “мотивируют” депортацией: Оккупанты продлевают принудительную паспортизацию