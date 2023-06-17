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Гуманитарный кризис: в Мариуполе водители горводоканала объявили забастовку - ЦНС

Киев • УНН

 • 3092574 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе сложная ситуация. Водители горводоканала объявили забастовку, ведь им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Гуманитарный кризис: в Мариуполе водители горводоканала объявили забастовку - ЦНС

Детали 

Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях там возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей.

Хуже всего ситуация на ВОТ Донецкой области. Поэтому водители горводоканала оккупационной администрации в г. Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.

В общем, ситуация в оккупированных частях Донецкой области критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.

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