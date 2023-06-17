Гуманітарна криза: в Маріуполі водії міськводоканалу оголосили страйк - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі складна ситуація. Водії міськводоканалу оголосили страйк, адже їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях там виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей.
Найгірша ситуація на ТОТ Донецької області. Відтак водії міськводоканалу окупаційної адміністрації у м. Маріуполь оголосили страйк через невиплату зарплати впродовж двох місяців.
Загалом, ситуація в окупованих частинах Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%.
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