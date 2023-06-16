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Цього разу “мотивують” депортацією: Окупанти подовжують примусову паспортизацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Росіяни тиснуть на місцеве населення Приазов'я, аби змусити їх взяти російський паспорт. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Цього разу “мотивують” депортацією: Окупанти подовжують примусову паспортизацію

Деталі 

У тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї росіяни збираються виселити всіх, хто не взяв паспорт рф. Колаборанти, що служать в Якимівському райвідділу окупаційної поліції, ходять по домівках та вимагають показати російський паспорт. Усіх, хто його не має, вносять в список та погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень не оформлять паспорт.

Доповнення 

9 червня в Кирилівці пройшов повторний обхід місцевих жителів. На пересувних блок-постах затримали близько 20 осіб без російського паспорта та відвезли у відділ поліції.

Фактично у всіх медичних закладах ТОТ півдня ворог шантажує працівників медичної служби, що у разі відмови від російського паспорта, працівники будуть позбавлені грошового забезпечення або будуть звільнені з роботи. Проте, попри всі погрози з боку окупантів, більшість працівників медичних закладів відмовляються від отримання паспорта рф та продовжують обслуговувати цивільне населення.

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