Цього разу “мотивують” депортацією: Окупанти подовжують примусову паспортизацію

Деталі

У тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї росіяни збираються виселити всіх, хто не взяв паспорт рф. Колаборанти, що служать в Якимівському райвідділу окупаційної поліції, ходять по домівках та вимагають показати російський паспорт. Усіх, хто його не має, вносять в список та погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень не оформлять паспорт.

Доповнення

9 червня в Кирилівці пройшов повторний обхід місцевих жителів. На пересувних блок-постах затримали близько 20 осіб без російського паспорта та відвезли у відділ поліції.

Фактично у всіх медичних закладах ТОТ півдня ворог шантажує працівників медичної служби, що у разі відмови від російського паспорта, працівники будуть позбавлені грошового забезпечення або будуть звільнені з роботи. Проте, попри всі погрози з боку окупантів, більшість працівників медичних закладів відмовляються від отримання паспорта рф та продовжують обслуговувати цивільне населення.