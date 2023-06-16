Детали

Во временно оккупированном поселке Кирилловка на Приазовье россияне собираются выселить всех, кто не взял паспорт рф. Коллаборационисты, которые служат в Акимовском райотделе оккупационной полиции, ходят по домам и требуют показать российский паспорт. Всех, кто его не имеет, вносят в список и угрожают принудительным выселением, если за неделю не оформят паспорт.

Дополнение

9 июня в Кирилловке прошел повторный обход местных жителей. На передвижных блок-постах задержали около 20 человек без российского паспорта и отвезли в отдел полиции.

Фактически во всех медицинских учреждениях ВОТ юга враг шантажирует работников медицинской службы, что в случае отказа от российского паспорта, работники будут лишены денежного обеспечения или будут уволены с работы. Однако, несмотря на все угрозы со стороны оккупантов, большинство работников медицинских учреждений отказываются от получения паспорта рф и продолжают обслуживать гражданское население.