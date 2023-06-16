На этот раз "мотивируют" депортацией: Оккупанты продлевают принудительную паспортизацию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Россияне давят на местное население Приазовья, чтобы заставить их взять российский паспорт. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Во временно оккупированном поселке Кирилловка на Приазовье россияне собираются выселить всех, кто не взял паспорт рф. Коллаборационисты, которые служат в Акимовском райотделе оккупационной полиции, ходят по домам и требуют показать российский паспорт. Всех, кто его не имеет, вносят в список и угрожают принудительным выселением, если за неделю не оформят паспорт.
Дополнение
9 июня в Кирилловке прошел повторный обход местных жителей. На передвижных блок-постах задержали около 20 человек без российского паспорта и отвезли в отдел полиции.
Фактически во всех медицинских учреждениях ВОТ юга враг шантажирует работников медицинской службы, что в случае отказа от российского паспорта, работники будут лишены денежного обеспечения или будут уволены с работы. Однако, несмотря на все угрозы со стороны оккупантов, большинство работников медицинских учреждений отказываются от получения паспорта рф и продолжают обслуживать гражданское население.