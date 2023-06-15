Примушують брати громадянство рф: окупанти шантажують медпрацівників на ТОТ зменшенням грошового забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Окупанти примушують брати громадянство рф медпрацівників на тимчасово окупованих територіях, шантажуючи їх зменшенням грошового забезпечення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що противник продовжує проводити заходи щодо примусу цивільного населення до набуття громадянства рф.
Так, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області, на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта рф, грошове забезпечення буде знижено на 60 відсотків.
Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники повідомили про закриття лікувального закладу.
Нагадаємо
У Генштабі повідомляли, що в Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт.