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Генштаб: окупанти використовують вантажний транспорт для вивозу награбованого майна з ТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Окупанти використовують вантажний транспорт для вивозу награбованого майна з тимчасово окупованих територій. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб: окупанти використовують вантажний транспорт для вивозу награбованого майна з ТОТ

Деталі

Повідомляється, що в Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт.

Так, з селища Очеретувате, у напрямку міста Токмак було зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів.

У той же час, на причалах морського порту міста Бердянськ, відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. В подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію рф.

Нагадаємо

У Генштабі повідомляли, що окупанти вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області.

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