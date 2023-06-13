Генштаб: окупанти вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Окупанти вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Зазначається, що зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном.
Крім того, в Генеральному штабі повідомляють, що наразі триває примусова паспортизація громадян України в Мелітополі Запорізької області. Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта.
Нагадаємо
У Генштабі зазначали, що на Херсонщині російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.