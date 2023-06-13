Генштаб: оккупанты вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Оккупанты вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов Херсонской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Отмечается, что в частности, в Голую Пристань, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.
Кроме того, в Генеральном штабе сообщают, что сейчас продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников о невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.
Напомним
В Генштабе отмечали, что на Херсонщине российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.