Генштаб: оккупанты вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов

Детали

Отмечается, что в частности, в Голую Пристань, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

Кроме того, в Генеральном штабе сообщают, что сейчас продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников о невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.

Напомним

В Генштабе отмечали, что на Херсонщине российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.