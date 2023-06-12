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Генштаб: окупанти дозволяють евакуацію мешканців Херсонщини тільки після отримання хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН.  На Херсонщині російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб: окупанти дозволяють евакуацію мешканців Херсонщини тільки після отримання хабаря

Цитата

"В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та краснодару російської федерації", - наголошують в Генштабі.

Доповнення

У Генштабі додали, що російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

Крім того, на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 окупантів - Генштаб

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