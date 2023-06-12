Генштаб: оккупанты разрешают эвакуацию жителей Херсонщины только после получения взятки

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"В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца.

Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и краснодар российской федерации", - отмечают в Генштабе.

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В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

Кроме того, на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях “шторм-z” российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством.

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