Генштаб: оккупанты используют грузовой транспорт для вывоза награбленного имущества с ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Оккупанты используют грузовой транспорт для вывоза награбленного имущества с временно оккупированных территорий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Сообщается, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.
Так, из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак было зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.
В то же время, на причалах морского порта города Бердянск, происходит наполнение сухогрузных судов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами. В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию рф.
Напомним
В Генштабе сообщали, что оккупанты вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов Херсонской области.