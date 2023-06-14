Генштаб: оккупанты используют грузовой транспорт для вывоза награбленного имущества с ВОТ

Детали

Сообщается, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.

Так, из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак было зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей.

В то же время, на причалах морского порта города Бердянск, происходит наполнение сухогрузных судов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами. В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию рф.

Напомним

В Генштабе сообщали, что оккупанты вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов Херсонской области.