Заставляют брать гражданство рф: оккупанты шантажируют медработников на ВОТ уменьшением денежного обеспечения

Детали

Отмечается, что противник продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к приобретению гражданства рф.

Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта рф, денежное обеспечение будет снижено на 60 процентов.

Поскольку большинство работников отказались от получения документов, захватчики сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Напомним

В Генштабе сообщали, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.