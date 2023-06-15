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Заставляют брать гражданство рф: оккупанты шантажируют медработников на ВОТ уменьшением денежного обеспечения

Киев • УНН

 • 676584 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Оккупанты заставляют принимать гражданство рф медработников на временно оккупированных территориях, шантажируя их уменьшением денежного обеспечения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Заставляют брать гражданство рф: оккупанты шантажируют медработников на ВОТ уменьшением денежного обеспечения

Детали

Отмечается, что противник продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к приобретению гражданства рф.

Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта рф, денежное обеспечение будет снижено на 60 процентов.

Поскольку большинство работников отказались от получения документов, захватчики сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Напомним

В Генштабе сообщали, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.

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