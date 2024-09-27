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Губернатор ростовской области подтвердил атаку БПЛА: обломки упали вблизи НПЗ

Губернатор ростовской области подтвердил атаку БПЛА: обломки упали вблизи НПЗ

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 05:54  •  1769 просмотра

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Губернатор ростовской области подтвердил атаку беспилотников под новошахтинском. Обломки БПЛА упали вблизи нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар. По данным рф, было сбито 9 БПЛА в ростовской и белгородской областях.

Губернатор ростовской области рф василий голубев заявил об атаке беспилотников под новошахтинском в ночь на 27 сентября, произошел пожар. РосСМИ пишут, что обломки БПЛА упали рядом с ЛЭП в районе нефтеперерабатывающего завода, передает УНН. 

Детали

По словам губернатора ростовской области, под новошахтинском этой ночью якобы сбили 6 БПЛА. 

"В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано", - написал голубев в Telegram.

Как пишут росСМИ, по данным местных жителей, обломки БПЛА упали рядом с ЛЭП.

Атакован микрорайон новошахтинска Новая Соколовка, в 5 минутах езды от него расположен Новошахтинский НПЗ.

Дополнение 

Как заявили в минобороны рф, ночью ПВО сбила девять беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией ростовской области и три над территорией белгородской.

Ранее УНН сообщал об атаке БПЛА на ростовскую область. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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