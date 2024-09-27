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Губернатор ростовської області підтвердив атаку БПЛА: уламки впали поблизу НПЗ

Губернатор ростовської області підтвердив атаку БПЛА: уламки впали поблизу НПЗ

Київ • УНН

 • 14600 перегляди

Губернатор ростовської області підтвердив атаку безпілотників під новошахтинськом. Уламки БПЛА впали поблизу нафтопереробного заводу, спричинивши пожежу. За даними рф, було збито 9 БПЛА в ростовській та бєлгородській областях.

Губернатор ростовської області рф василь голубєв заявив про атаку безпілотників під новошахтинськом у ніч на 27 вересня, сталася пожежа. РосЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали поруч із ЛЕП в районі нафтопереробного заводу, передає УНН. 

Деталі

За словами губернатора ростовської області, під новошахтинськом цієї ночі нібито збили 6 БПЛА. 

"Унаслідок падіння уламків у полі загорілася трава. Вогонь було оперативно загашено чергово-рятувальними службами. Постраждалих і руйнувань на землі не зафіксовано", - написав  голубєв  у Telegram.

Як пишуть росЗМІ, за даними місцевих жителів, уламки БПЛА впали поруч із ЛЕП.

Атаковано мікрорайон новошахтинська Нова Соколівка, за 5 хвилин їзди від нього розташований Новошахтинський НПЗ.

Доповнення 

Як заявили в міноборони рф, вночі ППО збила дев'ять безпілотних літальних апаратів: шість БПЛА над територією ростовської області і три над територією бєлгородської.

Раніше УНН повідомляв про що атаку БПЛА на ростовську область. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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