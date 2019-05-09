Гуайдо призвал народ Венесуэлы выйти на митинги в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики выйти на акции протеста в субботу, 11 мая. Соответствующее заявление он сделал в четверг на пресс-конференции в Каракасе, передает УНН со ссылкой на Twitter венесуэльского журналиста Габриэля Бастидас, который приводит его слова.
“Страх не заставит нас покинуть улицы. В субботу мы возвращаемся на митинги по всей стране. Не только для того, чтобы защитить парламент, но и для защиты граждан”, — сказал Гуайдо.
Оппозиционер выступил с утверждением, что власть пытается провести “демонтаж национального парламента”. “Но каждая атака режима делает венесуэльский народ сильнее”, — подчеркнул он.
Напомним, в среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Мировое сообщество, в частности ЕС и ООН возмутились этим похищением и призвали немедленно освободить вице-спикера.
Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики принял решение лишить неприкосновенности семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в “измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыва к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти” за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.
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Как сообщал УНН, 30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня было задержано не менее 240 участников протестов.