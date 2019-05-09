Гуайдо закликав народ Венесуели вийти на мітинги в суботу

“Страх не змусить нас покинути вулиці. В суботу ми повертаємося на мітинги по всій країні. Не тільки для того, щоб захистити парламент, а й заради захисту громадян”, — сказав Гуайдо.

Опозиціонер виступив з твердженням, що влада намагається провести “демонтаж національного парламенту”. “Але кожна атака режиму робить венесуельський народ сильніше”, — підкреслив він.

Нагадаємо, у середу венесуельський парламент, контрольований противниками президента Ніколаса Мадуро, повідомив про затримання свого першого віце-спікера Едгара Самбрано. Світова спільнота, зокрема ЄС та ООН обурились цим викраденням та закликали негайно звільнити віце-спікера.

У вівторок Конституційна асамблея Боліваріанської Республіки прийняла рішення позбавити недоторканності сімох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели. Раніше Верховний суд країни дозволив пред’явити їм звинувачення в “зраді батьківщині, злочинній змові, заколоті, узурпації повноважень, заклику до заколоту, недотриманні законів і розпалюванні ненависті” за причетність до антиурядових виступів 30 квітня.

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Як повідомляв УНН, 30 квітня на стороні Гуайдо виступила група військових, після чого в країні поновилися масштабні акції протесту. Під час маніфестацій, що супроводжувалися сутичками з силовиками, постраждали кілька сотень людей, п’ятеро загинули. За даними неурядових організацій, за два дні було затримано не менше 240 учасників протестів.