ГСЧС внедряет приложение для оказания экстренной помощи людям с недостатками слуха
Киев • УНН
ГСЧС и Общественное Движение "Социальное единство" запустили проект, который поможет неслышащим украинцам получить помощь в чрезвычайной ситуации.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Общественное Движение "Социальное единство" реализовали проект, который поможет украинцам с недостатками слуха вовремя получить помощь в чрезвычайной ситуации, пишет УНН.
Детали
Теперь каждый человек с нарушением слуха, пострадавший в результате военных действий или природных явлений или просто тот, кто оказался в опасности, может абсолютно бесплатно обратиться за помощью в Службу спасения ГСЧС, используя мобильное приложение "Переводчик ЖМ"
В разделе "SOS" приложения появился специальный ярлык ГСЧС через который происходит соединение с переводчиком жестового языка, который обеспечивает коммуникацию со спасателями.
Чтобы получить помощь необходимо скачать приложение "Переводчик ЖМ" из App Store или Google Play, открыть приложение и перейти в раздел "SOS", нажать на ярлык ГСЧС, соединиться с переводчиком жестового языка и сообщить о своем местонахождении и ситуации.
Напомним
Кабинет министров Украины принял постановление, которое дает возможность запустить сервис Дия.Офис для чиновников.
ГСЧС внедряет приложение для оказания экстренной помощи людям с недостатками слуха
ГСЧС и Общественное Движение "Социальное единство" запустили проект, который поможет неслышащим украинцам получить помощь в чрезвычайной ситуации.
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