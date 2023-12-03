ГСЧС внедряет приложение для оказания экстренной помощи людям с недостатками слуха

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Общественное Движение "Социальное единство" реализовали проект, который поможет украинцам с недостатками слуха вовремя получить помощь в чрезвычайной ситуации, пишет УНН.

Детали

Теперь каждый человек с нарушением слуха, пострадавший в результате военных действий или природных явлений или просто тот, кто оказался в опасности, может абсолютно бесплатно обратиться за помощью в Службу спасения ГСЧС, используя мобильное приложение "Переводчик ЖМ" - сообщили в ГСЧС.

В разделе "SOS" приложения появился специальный ярлык ГСЧС через который происходит соединение с переводчиком жестового языка, который обеспечивает коммуникацию со спасателями.

Чтобы получить помощь необходимо скачать приложение "Переводчик ЖМ" из App Store или Google Play, открыть приложение и перейти в раздел "SOS", нажать на ярлык ГСЧС, соединиться с переводчиком жестового языка и сообщить о своем местонахождении и ситуации.

Напомним

Кабинет министров Украины принял постановление, которое дает возможность запустить сервис Дия.Офис для чиновников.