Грузовик с агрессивными обезьянами перевернулся в США: полиция предупредила жителей об опасности
Киев • УНН
Грузовик перевозил макак-резусов из Университета Тулейн - несколько обезьян сбежали. Местных жителей предупредили об агрессивности животных, а все обезьяны, кроме одной, были уничтожены.
В США грузовик, перевозивший обезьян из Университета Тулейн в Новом Орлеане, перевернулся на шоссе в Миссисипи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Подробности
По данным офиса шерифа округа Джаспер, после аварии, произошедшей к северу от Гейдельберга, несколько макак-резусов сбежали в населенные пункты. Сообщается, что обезьяны агрессивны по отношению к людям - местных жителей предупредили о необходимости быть осторожными.
Позже появились сообщения, что все обезьяны, кроме одной, "были уничтожены".
Напомним
В июне текущего года посетительница зоопарка в Нидерландах случайно уронила свой телефон в вольер для бабуинов. Сотрудники вернули владелице смартфон "полностью уничтоженным" и с "семью видео", снятыми обезьянами.
Эти видео разлетелись по интернету: на кадрах бабуины рассматривали себя на дисплее чужого смартфона, дразнились и подшучивали друг над другом.