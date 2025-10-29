Вантажівка з агресивними мавпами перекинулася в США: поліція попередила жителів про небезпеку
Київ • УНН
Вантажівка перевозила макак-резусів з університету Тулейн - кілька мавп втекли. Місцевих жителів попередили про агресивність тварин, а всі мавпи, крім однієї, були знищені.
У США вантажівка, що перевозила мавп з університету Тулейн у Новому Орлеані, перекинулася на шосе в Міссісіпі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
За даними офісу шерифа округу Джаспер, після аварії, що сталася на північ від Гейдельберга, кілька макак-резусів втекли в населені пункти. Повідомляється, що мавпи є агресивними щодо людей - місцевих жителів попередили про необхідність бути обережними.
Пізніше з’явились повідомлення, що всі мавпи, крім одінєї, "були знищені".
Нагадаємо
У червні поточного року відвідувачка зоопарку в Нідерландах випадково впустила свій телефон у вольєр для бабуїнів. Співробітники повернули власниці смартфон "повністю знищеним" та з "сімома відео", знятими мавпами.
Ці відео розлетілись інтернетом: на кадрах бабуїни розглядали себе на дисплеї чужого смартфону, дражнились і кепкували один з одного.