В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Вантажівка з агресивними мавпами перекинулася в США: поліція попередила жителів про небезпеку

Київ • УНН

Вантажівка перевозила макак-резусів з університету Тулейн - кілька мавп втекли. Місцевих жителів попередили про агресивність тварин, а всі мавпи, крім однієї, були знищені.

Вантажівка з агресивними мавпами перекинулася в США: поліція попередила жителів про небезпеку

У США вантажівка, що перевозила мавп з університету Тулейн у Новому Орлеані, перекинулася на шосе в Міссісіпі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

За даними офісу шерифа округу Джаспер, після аварії, що сталася на північ від Гейдельберга, кілька макак-резусів втекли в населені пункти. Повідомляється, що мавпи є агресивними щодо людей - місцевих жителів попередили про необхідність бути обережними.

Пізніше з’явились повідомлення, що всі мавпи, крім одінєї, "були знищені".

Нагадаємо

У червні поточного року відвідувачка зоопарку в Нідерландах випадково впустила свій телефон у вольєр для бабуїнів. Співробітники повернули власниці смартфон "повністю знищеним" та з "сімома відео", знятими мавпами.

Ці відео розлетілись інтернетом: на кадрах бабуїни розглядали себе на дисплеї чужого смартфону, дражнились і кепкували один з одного.

Євген Устименко

