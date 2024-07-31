Почта Грузии временно прекратила отправку посылок весом до 2 кг в США с 1 мая 2024 года. Причины и продолжительность ограничения не сообщаются, но посылки свыше 2 кг можно отправлять беспрепятственно.
«Почта Грузии» временно приостановила отправку мелких посылок в США с 1 мая 2024 года, передает УНН со ссылкой на „Новости Грузии“.
Детали
Мелкими посылками считаются предметы и пакеты с документами весом до 2 кг.
Мелкие посылки, отправленные с 1 мая, возвращаются обратно, уплаченная за отправку сумма будет возмещена отправителям.
Что повлекло временное приостановление не сообщается. Как долго будет действовать ограничение, неизвестно.
При этом посылки весом более 2 килограммов можно отправлять из Грузии в США без препятствий.
США припиняють допомогу грузинському уряду на понад 95 мільйонів доларів - Блінкен31 июля 2024, 14:09 • 10920 просмотров