«Почта Грузии» временно приостановила отправку мелких посылок в США с 1 мая 2024 года, передает УНН со ссылкой на „Новости Грузии“.

Детали

Мелкими посылками считаются предметы и пакеты с документами весом до 2 кг.

Мелкие посылки, отправленные с 1 мая, возвращаются обратно, уплаченная за отправку сумма будет возмещена отправителям.

Что повлекло временное приостановление не сообщается. Как долго будет действовать ограничение, неизвестно.

При этом посылки весом более 2 килограммов можно отправлять из Грузии в США без препятствий.

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