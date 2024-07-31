Соединенные Штаты прекращают оказание помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов после пересмотра двустороннего сотрудничества, заявил в среду Госсекретарь США Энтони Блинкен. Также назвал действия правительства Грузии "антидемократическими". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Впрочем он добавил, что Вашингтон и дальше будет оказывать помощь, которая идет на пользу народу страны.

Дополнение

В США неоднократно критиковали принятый в Грузии правительственный законопроект об "иноагентах".

Также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, говоря о Грузии, заявил, что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления.

Напомним

Закон об "иноагентах" фактически является аналогом закона, принятого в россии. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за рубежа, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния". Регистрировать иноагентов должна прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических - штраф.