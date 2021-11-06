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Грузия: у тюрьмы в Рустави митингующие требовали госпитализации Саакашвили

Киев • УНН

 • 14251 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение "провела протестную акцию у здания Руставской тюрьмы, где находится экс-президент страны Михаил Саакашвили, передает УНН со ссылкой на"Эхо Кавказа".

Грузия: у тюрьмы в Рустави митингующие требовали госпитализации Саакашвили

Детали

Главное требование митинга — перевести в частную клинику политика, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Ранее глава ЕНД Ника Мелия заявил, что их протест будет “все большим и перманентным”, а демонстранты “не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили”, сообщает агентство “Новости-Грузия”.

Меры безопасности у Руставской тюрьмы усилены. На месте мобилизовали специальные подразделения и сотрудников криминальной полиции, установлены ограждения.

По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию чуть дальше от стен пенитенциарного учреждения.

Участие в митинге приняли несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями “Свободу Мише” и красные розы — символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.

В правящей “Грузинской мечте” утверждают, что голодовка Саакашвили — это “фейк” и часть “деструктивного плана” оппозиции. Накануне глава Минюста рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное и все его жизненные параметры в норме.

Контекст

Сегодня Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня отказался от соков, витаминов и глюкозы.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 37-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 Октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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