Грузия: у тюрьмы в Рустави митингующие требовали госпитализации Саакашвили

Детали

Главное требование митинга — перевести в частную клинику политика, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Ранее глава ЕНД Ника Мелия заявил, что их протест будет “все большим и перманентным”, а демонстранты “не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили”, сообщает агентство “Новости-Грузия”.

Меры безопасности у Руставской тюрьмы усилены. На месте мобилизовали специальные подразделения и сотрудников криминальной полиции, установлены ограждения.

По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию чуть дальше от стен пенитенциарного учреждения.

Участие в митинге приняли несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями “Свободу Мише” и красные розы — символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.

В правящей “Грузинской мечте” утверждают, что голодовка Саакашвили — это “фейк” и часть “деструктивного плана” оппозиции. Накануне глава Минюста рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное и все его жизненные параметры в норме.

Контекст