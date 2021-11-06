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Саакашвілі заявив, що з сьогоднішнього дня відмовився від соків, вітамінів та глюкози

Київ • УНН

 • 18751 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив про те, що з сьогоднішнього ранку відмовляється від усіх мінералів, вітамінів, і глюкози. Ув’язнений чиновник голодує вже 37-й день. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Саакашвілі заявив, що з сьогоднішнього дня відмовився від соків, вітамінів та глюкози

Цитата

“З сьогоднішнього ранку, щоб остаточно розвіяти всі безсовісні спекуляції, спрямовані на мою дискредитацію, я відмовився не тільки від соку, але і від мінералів і вітамінів, таблеток глюкози, які служили для підтримки життєдіяльності організму”, — написав Саакашвілі.

Деталі

Експрезидент додав, що ускладнення з його здоров’ям неминучі, і можуть трапитися в будь-яку хвилину.

За словами Саакашвілі, деякі ускладнення вже спостерігаються, і в останні дні адміністрація в’язниці вже викликала до нього кількох фахівців.

“Для мене ясно, що метою Путіна і Іванішвілі є моє фізичне знищення. Тепер я сподіваюся на солідарність, людяність і громадянську позицію грузинського народу. Хай живе наша свобода!”, — додав він.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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