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Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня отказался от соков, витаминов и глюкозы

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что с сегодняшнего утра отказывается от всех минералов, витаминов, и глюкозы. Заключенный чиновник голодает уже 37-й день. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня отказался от соков, витаминов и глюкозы

Цитата

“С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма”, — написал Саакашвили.

Детали

Экс-президент добавил, что осложнения с его здоровьем неизбежны, и могут случиться в любую минуту.

По словам Саакашвили, некоторые осложнения уже наблюдаются, и в последние дни администрация тюрьмы уже вызывала к нему нескольких специалистов.

“Для меня ясно, что целью Путина и Иванишвили является мое физическое уничтожение. Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!”, — добавил он.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 37-й день в знак протеста, так как считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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