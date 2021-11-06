Грузія: біля тюрми в Руставі мітингувальники вимагали госпіталізації Саакашвілі

Деталі

Головна вимога мітингу — перевести до приватної клініки політика, який 37-й день продовжує голодування у в’язниці. Раніше голова ЄНР Ніка Мелія заявив, що їхній протест буде “дедалі більшим і перманентним”, а демонстранти “не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі”, повідомляє агентство “Новини-Грузія”.

Заходи безпеки у руставської в’язниці посилено. На місці мобілізували спеціальні підрозділи та співробітників кримінальної поліції, встановлено огорожі.

За вказівкою співробітників МВС, раніше організаторам довелося переносити сцену на нову локацію трохи далі від стін пенітенціарної установи.

Участь у мітингу взяли кілька тисяч людей. Багато хто прийшов на акцію з державними прапорами, інші тримають плакати з написами “Свободу Міші” та червоні троянди — символ революції 2003 року. До протесту приєдналися громадянські активісти, громадські діячі та політики, які представляють різні партії.

У правлячій “Грузинській мрії” стверджують, що голодування Саакашвілі — це “фейк” та частина “деструктивного плану” опозиції. Напередодні голова Мін’юсту Раті Брегадзе заявив, що стан експрезидента задовільний і всі його життєві параметри в нормі.

Контекст

Сьогодні Саакашвілі заявив, що з сьогоднішнього дня відмовився від соків, вітамінів та глюкози.

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.