Грузинский парламент принял в первом чтении проект закона "об иноагентах" - СМИ

Грузинский парламент принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого в Тбилиси выступали грузины. Сообщается, что рассмотрение законопроекта снова вызвало массовые акции протеста. Об этом пишет издание DW со ссылкой на грузинские СМИ, передает УНН.

Детали

Грузинский парламент принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", повторно внесенный на рассмотрение правящей партией "Грузинская мечта - пишет издание.

Отмечается, что рассмотрение законопроекта снова вызвало массовые акции протеста в Тбилиси.

Напомним

Утром 15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили ударил лидера парламентского большинства Мамуку Мдинараддзе, который представлял депутатам законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

16 апреля протестующие в столице Грузии Тбилиси пытались окружить здание парламента, а спецназовцы применили слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах".

11 человек были задержаны во время акции протеста против закона об иностранных агентах возле парламента Грузии, один сотрудник полиции получил ранения, а полицейский автомобиль был поврежден.