Группу оптовых наркоторговцев задержали в Киевской и Черкасской областях

"Было задержано группу преступников, которые сбывали оптом наркотические вещества - метадон и опиум. Всего задержано было три человека, на основании решений суда было проведено семь обысков в Киевской и Черкасской областях", - сообщил Д.Чибисов.

Основной источник распространения наркотиков было в городе Золотоноша Черкасской области. Все лица были цыганской национальности. Задержанным уже объявлено о подозрении, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Во время обысков было обнаружено 80 тысяч гривен и 10 тысяч долларов наличными и 0,5 кг золота.

Также сообщается, что у группировки были каналы поставки наркотиков в Беларусь.

Напомним, правоохранители задержали наркоторговцев, ввозили в Украину кокаин с Латинской Америки.