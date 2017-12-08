Группу оптовых наркоторговцев задержали в Киевской и Черкасской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киевской и Черкасской областях задержали группу наркоторговцев, оптом сбывали наркотические вещества. Об этом на брифинге сообщил главный прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает УНН.
"Было задержано группу преступников, которые сбывали оптом наркотические вещества - метадон и опиум. Всего задержано было три человека, на основании решений суда было проведено семь обысков в Киевской и Черкасской областях", - сообщил Д.Чибисов.
Основной источник распространения наркотиков было в городе Золотоноша Черкасской области. Все лица были цыганской национальности. Задержанным уже объявлено о подозрении, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Во время обысков было обнаружено 80 тысяч гривен и 10 тысяч долларов наличными и 0,5 кг золота.
Также сообщается, что у группировки были каналы поставки наркотиков в Беларусь.
Напомним, правоохранители задержали наркоторговцев, ввозили в Украину кокаин с Латинской Америки.