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Групу оптових наркоторговців затримали в Київській і Черкаській областях

Групу оптових наркоторговців затримали в Київській і Черкаській областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Київській та Черкаській областях затримали групу наркоторговців, які оптом збували наркотичні речовини. Про це на брифінгу повідомив головний прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає УНН.

"Було затримано групу злочинців, які збували оптом наркотичні речовини - метадон та опіум. Всього затримано було три людини, на підставі рішень суду було проведено сім обшуків у Київській та Черкаській областях", - повідомив Д.Чібісов.

Основне джерело розповсюдження наркотиків було в місті Золотоноша Черкаської області. Всі особи були ромської національності. Затриманим уже оголошено про підозру, найближчим часом буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків було виявлено 80 тисяч гривен та 10 тисяч доларів готівкою та 0,5 кг золота.

Також повідомляється, що угруповання мало канали постачання наркотиків в Білорусь.

Нагадаємо, правоохоронці затримали наркоторговців, які ввозили в Україну кокаїн із Латинської Америки.

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