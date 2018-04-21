Групповое отравление в Луганской области: состояние детей улучшается

"Сейчас 11 детей остаются в инфекционном отделении областной детской больницы, которая находится в городе Лисичанск. Двое детей остаются в реанимации. Угрозы их жизни уже нет - дети идут на поправку. Но выписывать из больницы их еще рано", - говорится в сообщении.

Следователи провели первоочередные необходимые следственные действия, в результате которых изъяли смывы непосредственно в заведении, где готовились завтраки, в магазинах, где приобретались продукты питания, из которых изготавливались завтраки, а также в месте проведения мероприятия.

"Изъяты также посуда, остатки пищи, чтобы установить, чем именно отравились дети", - добавили в полиции.

Об улучшении состояния детей сообщил и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Благодаря Богу и медикам, с детьми все хорошо! У всех наблюдается положительная динамика, температуры нет", - написал Гарбуз в Facebook.

Напомним, с пищевым отравлением госпитализированы 15 детей, которые участвовали в детском мероприятии в Северодонецке, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки.