Групове отруєння на Луганщині: стан дітей покращується

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В інфекційному відділенні дитячої лікарні у Лисичанську залишаються 11 дітей, які отруїлися після участі у дитячому заході у Сєвєродонецьку. Про це УНН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління Національної поліції України в Луганській області.