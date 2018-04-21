Групове отруєння на Луганщині: стан дітей покращується
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В інфекційному відділенні дитячої лікарні у Лисичанську залишаються 11 дітей, які отруїлися після участі у дитячому заході у Сєвєродонецьку. Про це УНН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління Національної поліції України в Луганській області.
"Наразі 11 дітей залишаються в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні, яка знаходиться у місті Лисичанськ. Двоє дітей залишаються у реанімації. Загрози їх життю вже немає – діти йдуть на поправку. Але виписувати з лікарні їх ще зарано", – йдеться в повідомленні.
Слідчі провели першочергові необхідні слідчі дії, в результаті яких вилучили змиви безпосередньо у закладі, де готувалися сніданки, у магазинах, де купувалися продукти харчування, з яких виготовлялися сніданки, а також у місці проведення заходу.
"Вилучені також посуд, залишки їжі, щоб встановити, чим саме отруїлися діти", – додали в поліції.
Про покращення стану дітей повідомив і голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.
"Дякуючи Богові та медикам, з дітьми все добре! У всіх спостерігається позитивна динаміка, температури немає", – написав Гарбуз у Facebook.
Нагадаємо, з харчовим отруєнням госпіталізували 15 дітей, які брали участь у дитячому заході у Сєвєродонецьку, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки.