Масове отруєння на Луганщині: діти вживали заздалегідь виготовлені сніданки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поліція у Сєвєродонецьку встановлює обставини групового отруєння дітей, внаслідок якого госпіталізували 15 дітей. Про таке повідомила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю Головного управління Національної поліції України в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"15 дітей віком від 10 до 12 років були госпіталізовані з різними по тяжкості формами отруєння до лікарень Сєвєродонецька та Лисичанська після вживання їжі з одного з закладів громадського харчування. Сьогодні діти з різних міст та районів області брали участь у дитячому заході, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки. Вже за кілька годин після вживання їжі 15 з 22 дітей було госпіталізовано", - написала Погукай.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
"Натепер поліцією проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення. Визначається точне коло потерпілих, які постраждали від отруєння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до дитячої лікарні у Луганській області з харчовим отруєнням потрапили 12 дітей, які були учасниками заходу, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку.