На Луганщині 12 дітей потрапили до лікарні з харчовим отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. До дитячої лікарні у Луганській області з харчовим отруєнням потрапили 12 дітей, які були учасниками заходу, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зараз знаходжуся в обласній дитячій лікарні, куди з харчовим отруєнням потрапили 12 дітей - учасників заходу, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що двоє дітей знаходяться в реанімації у тяжкому стані. Решта - у стані середньої тяжкості.
Прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження.
Нагадаємо, понад десять вихованців одного з дошкільних закладів у Збаражі на Тернопільщині госпіталізували з ознаками отруєння. В результаті епідрозслідування з'ясувалося, що причиною отруєння дітей були сирі курячі яйця, інфіковані сальмонелою. Згодом кількість випадків захворювань зросла до 27, з яких 23 – серед дітей.