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Группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Киев  •  УНН

 • 7847 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Британская рок-группа Queen выступит в следующее воскресенье на церемонии вручения кинопремий "Оскар" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила в понедельник в Twitter Американская академия киноискусств, передает УНН.

"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? - говорится в сообщении - Мы приветствуем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения "Оскар".

Картина "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991) выдвинута в нынешнем году в числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Ранее она уже была отмечена премией "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Главные роли исполнили Рами Малек, Гвилим Ли, Бен Харди и Джозеф Маццелло.

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Ранее стало известно, что на церемонии вручения "Оскаров" выступят также Леди Гага и Брэдли Купер с выдвинутой на "Оскар" песней Shallow из мелодрамы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) о любви исполнителя в стиле кантри и молодой певицы. Исполнительница Бетти Мидлер сообщила в Twitter, что выполнит выдвинутую на "Оскар" песню The Place Where Lost Things Go из фильма режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018).

91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Как сообщал УНН, церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской киноакадемией, в этом году впервые за последние 30 лет пройдет без ведущего.

Напомним, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар-2019".

Is this the real life?
Is this just fantasy?
We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars ! https://t.co/7uDf42FbjJ

- The Academy (@TheAcademy) 18 февраля 2019

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