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Леді Гага вразила глем-рок-версією хіта з номінованого на "Оскар" фільму

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Американська поп-виконавиця Леді Гага (Lady Gaga) виконала глем-рок-версію хіта Shallow з фільму-номінанта на "Оскар" "Народження зірки" (A Star Is Born) на врученні премії Grammy-2019. Про це УНН повідомляє з посиланням на LADbible.

Поп-діва потрясла публіку постановочним виступом з відомим саунд-продюсером Марком Ронсоном, оскільки її колега по фільму Бредлі Купер був зайнятий на BAFTA.

Леді Гага шокувала публіку, коли виконала пісню більш емоційно, з швидшим темпом та рок-ритмом, а за відсутності Купера вона виконала обидві частини пісні відзначеного нагородами дуету.

Нагадаємо, на Grammy-2019 Леді Гага з піснею Shallow завоювала Grammy в номінації "Кращий виступ поп-дуету або групи".

У номінації “Кращий сольний поп-виступ” нагороду отримала Леді Гага за пісню Joanne.

When the "Shallow" bridge hits! #GRAMMYs #LadyGaga pic.twitter.com/u6wkER0Zlv

— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 11, 2019

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