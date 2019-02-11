Леді Гага вразила глем-рок-версією хіта з номінованого на "Оскар" фільму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Американська поп-виконавиця Леді Гага (Lady Gaga) виконала глем-рок-версію хіта Shallow з фільму-номінанта на "Оскар" "Народження зірки" (A Star Is Born) на врученні премії Grammy-2019. Про це УНН повідомляє з посиланням на LADbible.
Поп-діва потрясла публіку постановочним виступом з відомим саунд-продюсером Марком Ронсоном, оскільки її колега по фільму Бредлі Купер був зайнятий на BAFTA.
Леді Гага шокувала публіку, коли виконала пісню більш емоційно, з швидшим темпом та рок-ритмом, а за відсутності Купера вона виконала обидві частини пісні відзначеного нагородами дуету.
Нагадаємо, на Grammy-2019 Леді Гага з піснею Shallow завоювала Grammy в номінації "Кращий виступ поп-дуету або групи".
У номінації “Кращий сольний поп-виступ” нагороду отримала Леді Гага за пісню Joanne.
When the "Shallow" bridge hits! #GRAMMYs #LadyGaga pic.twitter.com/u6wkER0Zlv— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 11, 2019