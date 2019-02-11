Леді Гага вразила глем-рок-версією хіта з номінованого на "Оскар" фільму

Поп-діва потрясла публіку постановочним виступом з відомим саунд-продюсером Марком Ронсоном, оскільки її колега по фільму Бредлі Купер був зайнятий на BAFTA.

Леді Гага шокувала публіку, коли виконала пісню більш емоційно, з швидшим темпом та рок-ритмом, а за відсутності Купера вона виконала обидві частини пісні відзначеного нагородами дуету.

Нагадаємо, на Grammy-2019 Леді Гага з піснею Shallow завоювала Grammy в номінації "Кращий виступ поп-дуету або групи".

У номінації “Кращий сольний поп-виступ” нагороду отримала Леді Гага за пісню Joanne.

When the "Shallow" bridge hits! #GRAMMYs #LadyGaga pic.twitter.com/u6wkER0Zlv