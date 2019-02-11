Леди Гага поразила глэм-рок-версией хита из номинированного на "Оскар" фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Американская поп-исполнительница Леди Гага (Lady Gaga) исполнила глэм-рок-версию хита Shallow из фильма-номинанта на "Оскар" "Звезда родилась" (A Star Is Born) на вручении премии Grammy-2019. Об этом УНН сообщает со ссылкой на LADbible.
Поп-дива потрясла публику постановочным выступлением с известным саунд-продюсером Марком Ронсоном, поскольку ее коллега по фильму Брэдли Купер был занят на BAFTA.
Леди Гага шокировала публику, когда исполнила песню более эмоционально, с быстрым темпом и рок-ритмом, а при отсутствии Купера она выполнила обе части песни отмеченного наградами дуэта.
Напомним, на Grammy-2019 Леди Гага с песней Shallow завоевала Grammy в номинации "Лучшее выступление поп-дуэта или группы".
В номинации “Лучшее сольное поп-выступление” награду получила Леди Гага за песню Joanne.
When the "Shallow" bridge hits! #GRAMMYs #LadyGaga pic.twitter.com/u6wkER0Zlv- MTV NEWS (@MTVNEWS) February 11, 2019