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Оголошені переможці 61-ї премії Grammy

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Лос-Анджелесі відбулося вручення музичної премії Grammy. У категорії “Пісня року” нагороди удостоєна композиція This Is America, виконана американцем Childish Gambino (справжнє ім’я — Дональд Гловер), інформує УНН з посиланням на сайт нагороди.

У номінації “Пісня року” нагороду вручають автору композиції. Крім Гловера, це шведський композитор Людвіг Гьоренсен і американець Джеффрі Ламар Вільямс, більш відомий як Янг Таг.

Childish Gambino з композицією This Is America також завоював премію в категорії “Запис року”.

В цьому році число номінантів в основних категоріях вперше збільшено з п’яти до восьми.

Кантрі-виконавиця Кейсі Масгрейвс удостоєна премії Grammy в категорії “Альбом року”. Вона отримала нагороду за роботу над альбомом Golden Hour. Вона також виграла Grammy за кращий кантрі-альбом.

Масгрейвс була удостоєна ще двох нагород: як автор кращої пісні в стилі кантрі, а також за краще виконання композиції в цьому ж стилі. За оцінками Національної академії мистецтва і техніки грамзапису США, виконавиця вперше голосно заявила про себе в 2013 році дебютним сольним альбомом Same Trailer Different Park з такими хітами, як Merry Go Round, Blowin ’Smoke і Follow Your Arrow.

Дуа Ліпа удостоєна премії в категорії “Кращий новий виконавець”.

Леді Гага, Аріана Гранде, кантрі-співак Віллі Нельсон завоювали Grammy в розділі сучасної популярної музики.

У номінації “Кращий сольний поп-виступ” нагороду отримала Леді Гага за пісню Joanne.

У категорії “Кращий традиційний вокальний поп-альбом” нагороду отримала платівка My Way Френка Сінатри у виконанні ветерана музики кантрі Віллі Нельсона. 

У номінації “Кращий вокальний поп-альбом” нагороду присуджено Sweetener (четвертий студійний альбом) Аріани Гранде.

Гранде не з’явилася отримувати трофей, так як бойкотує церемонію, поскаржившись на “тиск” і диктат з боку продюсера Grammy Кена Ерліка в питанні вибору пісні для виконання на церемонії.

Леді Гага з піснею Shallow завоювала Grammy в номінації “Кращий виступ поп-дуету або групи”.

Диск Colors співака, продюсера і автора пісень Бека отримав музичну премію Grammy в номінації “Кращий альбом альтернативної музики”.

Лідеру рок-гурту Soundgarden Кріс Корнел посмертно присуджена премія Grammy в розділі рок-музики. Композиція When Bad Does Good Корнелла перемогла в номінації “Кращий рок-виступ”.

Премії за кращу рок-пісню удостоєна композиція Masseduction американців Джека Антоноффа і St. Vincent (справжнє ім’я Енні Ерін Кларк).

Національна академія мистецтва і техніки грамзапису США визнала кращим рок-альбомом диск From The Fires гурту Greta Van Fleet. Цей колектив у складі братів Джоша, Джейка і Сема Кізскі, а також їхнього друга Денні Вагнера був заснований в 2012 році в американському штаті Мічиган. Національна академія мистецтва і техніки грамзапису США виділяє дебютний сингл колективу Highway Tune, який вийшов в березні 2017 року. Ця пісня п’ять тижнів трималася на першому місці в хіт-параді рокових композицій за версією журналу Billboard.

Репери Дрейк, Кендрік Ламар і Childish Gambino (справжнє ім’я Дональд Гловер) отримали Grammy в розділі реп, представленому в чотирьох номінаціях.

У номінації “Краща реп-пісня”, яка присуджується авторам твори, переможцем названо сингл God’s Plan у виконанні репера Дрейка (Обрі Дрейк Грем).

У номінації “Кращий реп-виступ”, в яку включаються тільки сингли і треки, перемогли Кендрік Ламар, а також його колеги Джей Рок, Future і Джеймс Блейк з треком King’s Dead.

Нагорода в категорії “Краще виконання реп-пісні”, куди допускаються також композиції ритм-н-блюз, дісталася американцеві Childish Gambino з композицією This Is America. Він є грізним суперником Ламара, так як висунутий на Grammy в п’яти категоріях в нинішньому сезоні.

У номінації “Кращий реп-альбом” перемога дісталася Invasion of Privacy американської хіп-хоп-виконавиці Cardi B (Белкаліс Альманзар). 

У категорії “Краще виконання ритм-н-блюзу” володарем Grammy стала виконавиця Габріелла Вілсон з піснею Best Part.

Вілсон отримала премію і за кращий альбом в стилі ритм-н-блюз — однойменний диск H.E.R.

Співачка Елла Мей з синглом Boo’d Up не знала собі рівних в номінації “Краща пісня ритм-н-блюз”.

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