Объявлены победители 61-й премии Grammy
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Лос-Анджелесе состоялось вручение музыкальной премии Grammy. В категории “Песня года” награды удостоена композиция This Is America, исполненная американцем Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер), информирует УНН со ссылкой на сайт награды.
В номинации “Песня года” награду вручают автору композиции. Помимо Гловера, это шведский композитор Людвиг Гёренсен и американец Джеффри Ламар Уильямс, более известный как Янг Таг.
Childish Gambino с композицией This Is America также завоевал премию в категории “Запись года”.
В этом году число номинантов в основных категориях впервые увеличен с пяти до восьми.
Кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс удостоена премии Grammy в категории “Альбом года”. Она получила награду за работу над альбомом Golden Hour. Она также выиграла Grammy за лучший кантри-альбом.
Масгрейвс была удостоена еще двух наград: как автор лучшей песни в стиле кантри, а также за лучшее исполнение композиции в этом же стиле. По оценкам Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, исполнительница впервые громко заявила о себе в 2013 году дебютным сольным альбомом Same Trailer Different Park с такими хитами, как Merry Go Round, Blowin’ Smoke и Follow Your Arrow.
Дуа Липа удостоена премии в категории “Лучший новый исполнитель”.
Леди Гага, Ариана Гранде, кантри-певец Вилли Нельсон завоевали Grammy в разделе современной популярной музыки.
В номинации “Лучшее сольное поп-выступление” награду получила Леди Гага за песню Joanne.
В категории “Лучший традиционный вокальный поп-альбом” награду получила пластинка My Way Фрэнка Синатры в исполнении ветерана музыки кантри Вилли Нельсона.
В номинации “Лучший вокальный поп-альбом” награда присуждена Sweetener (четвертый студийный альбом) Арианы Гранде.
Гранде не явилась получать трофей, так как бойкотирует церемонию, пожаловавшись на “зажим” и диктат со стороны продюсера Grammy Кена Эрлика в вопросе выбора песни для исполнения на церемонии.
Леди Гага с песней Shallow завоевала Grammy в номинации “Лучшее выступление поп-дуэта или группы”.
Диск Colors певца, продюсера и автора песен Бека получил музыкальную премию Grammy в номинации “Лучший альбом альтернативной музыки”.
Лидеру рок-группы Soundgarden Крису Корнеллу посмертно присуждена премия Grammy в разделе рок-музыки. Композиция When Bad Does Good Корнелла победила в номинации “Лучшее рок-выступление”.
Премии за лучшую рок-песню удостоена композиция Masseduction американцев Джека Антоноффа и St. Vincent (настоящее имя Энни Эрин Кларк).
Национальная академия искусства и техники грамзаписи США признала лучшим рок-альбомом диск From The Fires группы Greta Van Fleet. Этот коллектив в составе братьев Джоша, Джейка и Сэма Кизски, а также их друга Дэнни Вагнера был основан в 2012 году в американском штате Мичиган. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США выделяет дебютный сингл коллектива Highway Tune, вышедший в марте 2017 года. Эта песня пять недель держалась на первом месте в хит-параде роковых композиций по версии журнала Billboard.
Рэперы Дрейк, Кендрик Ламар и Childish Gambino (настоящее имя Дональд Гловер) получили Grammy в разделе рэп, представленном в четырех номинациях.
В номинации “Лучшая рэп-песня”, которая присуждается авторам произведения, победителем назван сингл God’s Plan в исполнении рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм).
В номинации “Лучшее рэп-выступление”, в которую включаются только синглы и треки, победили Кендрик Ламар, а также его коллеги Джей Рок, Future и Джеймс Блейк с треком King’s Dead.
Награда в категории “Лучшее исполнение рэп-песни”, куда допускаются также композиции ритм-н-блюз, досталась американцу Childish Gambino с композицией This Is America. Он является грозным соперником Ламара, так как выдвинут на Grammy в пяти категориях в нынешнем сезоне.
В номинации “Лучший рэп-альбом” победа досталась Invasion of Privacy американской хип-хоп-исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар).
В категории “Лучшее исполнение ритм-н-блюза” обладателем Grammy стала исполнительница Габриэлла Уилсон с песней Best Part.
Уилсон получила премию и за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз — одноименный диск H.E.R.
Певица Элла Мэй с синглом Boo’d Up не знала себе равных в номинации “Лучшая песня ритм-н-блюз”.